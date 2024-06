Non potrai più pagare su eBay con American Express

Entro poco più di un paio di mesi, non sarà più possibile pagare gli acquisti su eBay con una carta American Express. Lo ha reso noto in via ufficiale il marketplace, giustificando la decisione con l’impossibilità di continuare a far fronte a commissioni troppo elevate e ritenute inaccettabili. Ecco un estratto dal comunicato.

Dopo un’attenta considerazione, eBay ha deciso di non accettare più American Express a livello globale, con effetto dal 17 agosto, a causa delle commissioni inaccettabilmente elevate.

eBay: niente più carte American Express

Gli utenti dovranno dunque necessariamente affidarsi a un altro metodo di pagamento. La piattaforma punta il dito contro Amex per la politica adottata, ritenuta in qualche modo anacronistica, considerando le tendenze del settore.

In un tempo in cui i costi per l’elaborazione dei pagamenti dovrebbero diminuire, per via degli avanzamenti tecnologici, gli investimenti destinati al contrasto delle frodi e la protezione dei clienti da parte di mercanti come eBay, le commissioni per le transazioni delle carte di credito continuano ad aumentare, senza sosta, a causa della mancanza di una reale concorrenza.

Come scritto, lo stop è fissato per il 17 agosto 2024 a livello globale, dunque interesserà anche l’Italia.

La vicenda ricorda quella che, nel 2022, ha portato Amazon e Visa a siglare un nuovo accordo perché i clienti dell’e-commerce potessero continuare a utilizzare le carte del circuito come metodo di pagamento.

La risposta di Amex

Non è trascorso molto prima che il sito di American Express pubblicasse una replica ufficiale. La società si dichiara delusa dalla decisione, controbattendo e affermando che, in questo modo, eBay agirebbe in contrasto alla volontà di chiarata di favorire la competitività e rassicurando comunque i suoi clienti per il fatto di poter continuare a contare sul supporto garantito da milioni di commercianti in tutto il mondo.