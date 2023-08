eBay rilancia Samsung Galaxy A54 5G al 34% in meno

Su eBay non c’è soltanto Samsung Galaxy A14 al 36% in meno. Grazie a rivenditori di terze parti che si appoggiano alla piattaforma di e-commerce statunitense è possibile trovare tanti smartphone a prezzi competitivi e particolarmente convenienti. In questa occasione ti proponiamo Samsung Galaxy A54 5G, modello di fascia media venduto attualmente al 34% in meno. Attenzione, tuttavia, al rapido esaurimento delle scorte disponibili!

Samsung Galaxy A54 in offerta su eBay per poco tempo

Lo smartphone Samsung Galaxy A54 5G è dotato di 8 GB di RAM e 256 GB di archiviazione espandibile in questa versione specifica, con scocca color White. In dotazione ha un pannello Super AMOLED con bordi sottili, con diagonale pari a 6,4 pollici e risoluzione FHD+: per la visione di film, serie TV e anche per un po’ di sano gaming è una soluzione eccellente!

Il cuore pulsante è il chipset proprietario Exynos 1380 con frequenza massima di 2,4 GHz, accompagnato poi da una batteria da 5.000 mAh con ricarica a 25W. Lato fotocamera notiamo un sensore frontale su notch punch-hole da 32 MP, seguito da tre lenti posteriori rispettivamente da 50, 12 e 5 megapixel. Il sistema operativo è Android 13 con personalizzazione One UI 5.1, e lato connettività si segnalano la disponibilità di Bluetooth 5.3, GPS, GLONASS, GALILEO e NFC. Manca, invece, il jack per le cuffie.

Il prezzo, quindi, è pari a 374 euro in occasione dell’offerta rilanciata da Neophonia Store, rivenditore italiano con il 99% dei feedback positivi su quasi 31.000 recensioni. Lo sconto di 195,90 euro è valido per ancora poco tempo, data la disponibilità di poche unità. La consegna a domicilio è gratuita e garantita in pochi giorni, con un’attesa massima fino al 31 agosto prossimo in caso di ordine oggi, 25 agosto 2023. Il pagamento va effettuato rigorosamente con carta di credito o PayPal.

