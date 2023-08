Samsung Galaxy A14 al 36% IN MENO su eBay, smartphone LOW-COST eccellente

Lo smartphone Xiaomi 12 al 60% in meno costa comunque troppo per il tuo portafogli? Vuoi spendere meno o non ti serve un dispositivo di fascia medio-alta? Allora sappi che è disponibile il modello Samsung Galaxy A14 4G su eBay a meno di 150 euro grazie a un taglio del 36% sul listino. Considerata la rapidità con cui il rivenditore sta consegnando questo telefono in tutta Italia, meglio che tu corra a comprarlo in caso di interesse!

Samsung Galaxy A14 scende di prezzo su eBay

Lo smartphone Samsung Galaxy A14 nella versione 4G si presenta con il chipset MediaTek Helio G80 prodotto con nodo a 12 nanometri, senza quindi modem 5G integrato. Sotto la scocca lato memoria figurano 4 GB di RAM e 128 GB di archiviazione espandibile tramite microSD, accompagnati da una batteria da 5.000 mAh con ricarica cablata a 15W.

Il display in dotazione è un LCD PLS da 6,6 pollici con risoluzione FullHD+, mentre lato fotocamera notiamo un sensore frontale da 13 MP e una configurazione a tre lenti posteriormente, rispettivamente da 50 MP, 5 MP ultrawide e 2 MP macro. Il sistema operativo è Android 13 con personalizzazione One UI Core 5 ottimizzata per dispositivi low-cost dalle performance non elevate.

Il prezzo di listino è fissato a 229,90 euro ma, con lo sconto attuale del 36%, scende a 147,90 euro con spedizione gratuita entro due giorni dall’acquisto, da completare con carta di credito, PayPal o Google Pay. Il reso va effettuato entro 30 giorni in caso di problemi o insoddisfazione con l’acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.