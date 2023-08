Xiaomi 12 al 60% IN MENO su eBay: CHE PREZZO!

In queste giornate Xiaomi sta proponendo vari smartphone in offerta su eBay grazie a un codice sconto speciale ed esclusivo, valido solo fino al 31 del mese. Ad essere coinvolti sono modelli di fascia media e di fascia bassa, come lo Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ a quasi 300 euro. Non tutti i modelli sono però inclusi, come nel caso di Xiaomi 12 che, però, è disponibile al 60% in meno grazie a un rivenditore italiano che si appoggia alla piattaforma di e-commerce.

Xiaomi 12 crolla di prezzo su eBay

Andiamo ad analizzare le specifiche tecniche: lo smartphone Xiaomi 12 è dotato del cuore pulsante Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, accompagnato in questo caso da 8 GB di RAM e 256 GB di archiviazione interna. Dotato di scocca nella colorazione Blue, al suo interno si trova quindi la batteria da 4.500 mAh con ricarica cablata a 67W e 50W wireless.

Lato fotocamera notiamo la dotazione di un sensore anteriore da 32 MP su notch punch-hole, allocato in un display AMOLED DotDisplay da 6,28 pollici di diagonale FHD+, e tre lenti sul retro da 50 MP, 13 MP e 5 MP. Il sistema operativo resta Android, dotato di interfaccia custom MIUI. Tra le altre caratteristiche notiamo il supporto a 5G, audio stereo, dual SIM e Wi-Fi 6E.

Il prezzo normalmente fissato a 899 euro scende quindi a 364 euro, per un risparmio di esattamente 535 euro sul listino. La consegna è gratuita e avviene in due giorni, mentre il pagamento del dispositivo va completato con carta di credito o PayPal.

