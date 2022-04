eBay sconta del 15% tantissimi prodotti Xiaomi: ecco il codice coupon

Anche quest’anno con l’arrivo della primavera eBay è riuscito a stupire tutti. Infatti, ha appena debuttato con una serie di offerte davvero speciali e irrinunciabili. Si tratta dei migliori prodotti Xiaomi ulteriormente ribassati grazie al codice coupon “ITMIFEST22“. Questa speciale promozione attiva uno sconto del 15% fino a un massimo di 50 euro ed è valida per ordini effettuati entro il 13 aprile 2022.

Un esempio? Oggi stesso puoi acquistare il fantastico Xiaomi Pad 5 a soli 296,65 euro, invece di 349 euro. Dotato del Chipset Qualcomm Snapdragon 860 offre 6GB di RAM e una batteria da ben 8720 mAh. Quindi tantissima potenza e velocità per una durata incredibilmente lunga. Attenzione, perché a questo prezzo porti a casa la versione da 256GB di memoria interna.

Se cerchi un tablet Android questa è sicuramente la migliore alternativa ai prodotti Apple. Il suo display da 11″ è davvero un portento non solo per la dimensione da 16:10, pratica ed efficace per vedere meglio i contenuti, ma anche per la frequenza di aggiornamento a 120Hz.

Su eBay i migliori prodotti Xiaomi al 15% di sconto

Quindi su eBay puoi trovare tantissimi prodotti Xiaomi, i migliori, scontati di un ulteriore 15%. Ti basterà inserire il codice coupon “ITMIFEST22” prima di procedere con il check out. In questo modo potrai scontare l’ordine fino a un massimo di 50 euro.

Come il nuovissimo Xiaomi Redmi Note 11 tuo a soli 119.65 euro, invece di 229 euro. Questa novità Xiaomi ha già conquistato il cuore di molti utenti. La versione scontata offre 6GB di RAM e 128GB di memoria interna. Il suo display AMOLED Pioneer ha una frequenza di aggiornamento da 90Hzz.

Inoltre, grazie al potente Chipset Qualcomm Snapdragon 680 è in grado di regalare prestazioni interessanti. La sua batteria garantisce una durata che può accompagnarti lungo tutta la giornata e con la ricarica Pro Fast Charging da 33W in pochi minuti tornerà al 100%.

Approfitta di questa campagna promozionale eBay. Sfrutta il codice coupon “ITMIFEST22” per acquistare i migliori prodotti Xiaomi a un prezzo davvero vantaggioso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.