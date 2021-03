Laptop, smartphone, SSD, ma anche televisori, console videoludiche e videocamere in sconto su eBay per la Tech Week che promette sconti fino al 60% per una selezione di prodotti delle categorie Elettronica e Informatica. Tutte le informazioni in merito nella sezione dedicata del marketplace.

La Tech Week su eBay: sconti fino al 60%

Qualche esempio? Il laptop HP 15s con processore AMD Ryzen 7, 16 GB di RAM e disco da 512 GB per lo storage può essere acquistato a 699,90 euro invece di 799,90 euro, mentre lo smartphone OPPO A72 con 128 GB di memoria interna e nella colorazione Twilight Black a 149,99 euro anziché 324,99 euro. Ci sono poi la SSD Emtec X150 da 120 GB a soli 19,90 euro, la action cam GoPro HERO9 con registrazione 4K a 399,99 euro e non 479,99 euro come da listino.

Chi è alla ricerca di un tablet può invece puntare in direzione del Samsung Galaxy Tab A (T515) da 32 GB con display da 10,1 pollici proposto a 199,99 euro invece di 278,99 euro nella versione WiFi. Ancora, rimanendo nell’universo mobile, il telefono Motorola Moto G5 Plus nell’edizione 4/64 GB e con quattro fotocamere posteriori può essere acquistato a 190,00 euro invece di 359,99 euro. Tutti i prodotti qui elencati sono consegnati a domicilio con spedizione gratuita. Maggiori informazioni nella sezione di eBay dedicata alla Tech Week.