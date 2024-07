Ecco come ottenere 275 euro in Buoni Regalo Amazon con Crédit Agricole

Chi ha detto che risparmiare non può essere anche lucroso? Crédit Agricole ha deciso di rendere le cose più interessanti con la sua offerta esclusiva. Parliamo della possibilità di ottenere 275 euro in Buoni Regalo Amazon senza dover faticare troppo. Come? Andiamo a scoprirlo.

Prima, però, un anticipo sul conto corrente in sé. I primi nove mesi sono senza canone di gestione. Se hai meno di 35 anni, invece, potrai evitare questo costo fisso fino al giorno del tuo 35° compleanno.

Scopri come ottenere 275 euro in Buoni Regalo Amazon

Per partecipare alla promo, devi innanzitutto aprire il conto corrente Crédit Agricole e inserire il codice promozionale VISA. Iniziando a usare la carta di debito VISA, ricevi i primi 100 euro. Per arrivare a 250 euro, devi invitare sei amici a fare la medesima cosa. Per ogni amico guadagni 25 euro.

Sottoscrivendo la polizza Protezione Mezzi di Pagamento, ottieni ulteriori 25 euro. Questa polizza non è solo un modo per ingrassare il tuo portafoglio di buoni, ma anche per proteggerti dal furto o smarrimento dei tuoi mezzi di pagamento, inclusi bancomat, carte di credito, assegni e persino il tuo cellulare.

Continuando, l’app Crédit Agricole ti consente di gestire le tue spese in tempo reale, bloccare la tua carta di debito con un semplice click e avere sempre il controllo totale sulle tue finanze. Inoltre, la carta di debito del conto è equipaggiata con misure di sicurezza avanzate. Se hai il timore che qualcuno stia usando la tua carta, puoi metterla in pausa o bloccarla immediatamente.

Non perdere l’occasione di ottenere 275 euro in Buoni Regalo Amazon con Crédit Agricole. Tra canone zero, sicurezza e assistenza impeccabile, è difficile trovare un’offerta più invitante per gestire il tuo denaro in modo intelligente e sicuro.