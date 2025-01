Ecco il conto aziendale gratuito con fatturazione elettronica

Conto aziendale e fatturazione elettronica in un’unica piattaforma: è quanto propone Finom, azienda fintech olandese specializzata nei servizi di pagamento, che include anche un conto IBAN entro 24 ore, pagamenti internazionali verso più di 150 Paesi e carte con cashback fino al 3%. Poi, ciascun utente può decidere se gestire il proprio conto tramite la piattaforma web all’indirizzo finom.co oppure l’app mobile scaricabile su Google Play Store e App Store.

Al momento Finom offre un mese di piano Premium gratis, in alternativa è possibile anche scegliere l’account Solo per usare la piattaforma a costo zero. Durante il periodo di prova sarà possibile beneficiare di le funzionalità Premium, tra cui cinque utenze, tre portafogli, carte virtuali illimitate, quindici carte fisiche, bonifici SEPA in entrata e in uscita illimitati, 100.000 euro come limite di pagamento con la carta e 2.000 euro come limite di prelievo.

Per aprire il conto e avviare la prova gratuita di un mese è sufficiente collegarsi a questa pagina del sito ufficiale Finom.

Il conto aziendale Finom con fatturazione elettronica

Senza ombra di dubbio, il fiore all’occhiello del conto business Finom è l’integrazione con il servizio di fatturazione elettronica in un unico luogo. Gli utenti del conto possono ad esempio inviare le fatture direttamente dal proprio account, così come gestire la propria dichiarazione dei redditi grazie all’API Finom e la funzione di caricamento di tutte le transazioni e tutti i documenti.

Come indicato nel titolo, si tratta di un conto business gratuito, dal momento che il piano Solo, pensato appositamente per i freelance, è disponibile a costo zero. Tra le sue funzionalità vi è il conto business, la fatturazione elettronica, l’IBAN personale e le carte VISA fisiche e virtuali.

Tutti i dettagli sono disponibili su questa pagina del sito Finom.