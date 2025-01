Ecco l’hosting perfetto per sviluppatori, content creatore e web agency

Cosa hanno in comune sviluppatori, content creator, web agency e coloro che si occupano della creazione e della gestione di un e-commerce? Hanno bisogno di un hosting, ovvero dei server sui quali far funzionare i propri siti web, che unisca prestazioni eccellenti, affidabilità e flessibilità a un prezzo vantaggioso. Hostinger Pro è il piano perfetto per tutte queste esigenze ed è in promozione con il 78% di sconto.

L’hosting che fa la differenza

Tra le peculiarità di Hostinger c’è la possibilità di usufruire di un’interfaccia intuitiva dalla quale gestire tutti i siti web e i vari servizi. Inoltre Hostinger mette a disposizione risorse dedicate per ogni utente così da assicurare prestazioni elevate, grande velocità, affidabilità e sicurezza. A questo proposito Hostinger Pro effettua automaticamente backup giornalieri evitando così qualsiasi perdita di dati e garantendo la continuità di accesso del sito web.

Inoltre Hostinger Pro può essere utilizzato con tutti i principali CMS come WordPress, WooCommerce e Joomla e prevede sistemi di sicurezza avanzata (come i certificati SSL inclusi in tutti i piani) per migliorare l’esperienza di navigazione. Hostinger è l’hosting di riferimento sia per la creazione di nuovi progetti digitali che per la migrazione di quelli già esistenti potendo contare sulla migrazione illimitata di tutti i siti senza alcun downtime.

Tutti i piani Hostinger Pro includono il dominio gratuito, le e-mail, il CDN, 200 o 250 GB di memoria NVME, l’hosting gestito per WordPress e 1,5, 3 o 6 GB di RAM. A seconda del piano acquistato è poi possibile ottenere anche l’indirizzo IP dedicato e l’accesso al supporto prioritario.

I piani Hostinger Pro dedicati ai professionisti del web sono Business (a 3,29€ al mese con il 78% di sconto), Cloud Startup (a 7,99€ al mese con il 60% di sconto) e Cloud Professional (a 13,99€ al mese con il 65% di sconto). Tutti i piani includono tre mesi gratuiti e un prezzo bloccato per 48 mesi. Al rinnovo, il costo sarà comunque inferiore rispetto al listino.