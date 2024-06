Ecco l'insegnante di lingua che ti serviva per questa estate

Babbel Live può trasformare la tua estate in un corso intensivo di lingue. Se cercavi una scusa per abbandonare il cucchiaio del gelato e fare qualcosa di produttivo, adesso ce l’hai. Babbel Live ti offre lezioni illimitate in inglese, spagnolo, tedesco e francese a un prezzo decisamente interessante. Vedilo come il tuo insegnante di lingua personale.

Probabilmente stai pensando che tutto questo abbia un costo. A condizioni normali sì, ma in questo periodo c’è una super promozione: 12 mesi di lezioni a 75 euro al mese invece dei soliti 149 euro. Lo sconto è del 50%. Fare un viaggio all’estero per migliorare la lingua costerebbe molto di più.

Babbel Live, il tuo insegnante di lingua privato

I docenti di Babbel Live sono esperti di didattica. Non stiamo parlando di quella professoressa di tedesco del liceo che sembrava vivere nei libri di grammatica degli anni ’80, ma di veri e propri professionisti che conoscono il metodo Babbel, che ha ricevuto riconoscimenti internazionali.

Oltre a questo, uno dei vantaggi di Babbel Live è la possibilità di prenotare lezioni illimitate. Vuoi fare una full immersion di spagnolo il venerdì sera? Sei impegnato tutta la settimana con il lavoro e puoi studiare solo nel weekend? Nessun problema: le prenotazioni flessibili sono quello che ti serve. Con l’offerta attuale, porti a casa tutto questo a metà prezzo.

Con Babbel Live puoi anche seguire un programma di apprendimento personalizzato. Questo significa che puoi pianificare le tue lezioni adatti a un’agenda piena come quella di un dirigente d’azienda in carriera. Se per qualche ragione non sei soddisfatto, puoi sempre richiedere il rimborso completo entro 20 giorni. La vita è così: flessibile, proprio come le lezioni di Babbel Live, il tuo insegnante di lingua virtuale.