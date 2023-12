Echo Auto 2 al MINIMO STORICO su Amazon anche dopo Natale (-50%)

Amazon continua a proporre incessantemente ottime offerte sui suoi prodotti. Ad esempio, oltre al pacchetto Echo Dot 5 e lampadina smart LED al minimo storico, tra le pagine del colosso dell’e-commerce si trova anche Echo Auto di seconda generazione a un prezzo imperdibile grazie a uno sconto del 50%. In questo modo, il dispositivo smart risulta disponibile al suo minimo storico. Come puoi lasciarti sfuggire una occasione simile?

Echo Auto al prezzo più basso di sempre su Amazon: approfittane!

Il dispositivo Echo Auto di seconda generazione rende la tua automobile smart e trasforma ogni viaggio in una esperienza ancora più sicura e confortevole grazie ad Alexa. L’assistente vocale del gigante statunitense permette di riprodurre musica, avviare chiamate, rispondere a qualsiasi messaggio ed effettuare molte altre attività semplicemente con la voce, evitando di togliere le mani dal volante.

Con il suo design sottile e compatto, poi, è posizionabile in qualsiasi punto dell’abitacolo. Grazie ai 5 microfoni integrati, difatti, a prescindere dalla posizione riesce a catturare facilmente la voce dell’utente nonostante il rumore del motore o la musica della radio. Come se non bastasse, tramite Alexa puoi gestire la casa intelligente anche in automobile: basta chiederle di accendere le luci o regolare la temperatura di determinati ambienti. E sono solo alcune delle attività supportate!

Il prezzo di questo device? 34,99 euro al posto di 69,99 euro, con consegna in pochi giorni ai clienti Prime a costo zero e pagamento effettuabile anche a rate senza interessi da 7 euro al mese per 5 mesi. Se poi non ti convince, Echo Auto può essere ritornato ad Amazon entro il 31 gennaio 2024 grazie ai resi estesi per le festività.

