Echo Auto, la tua auto è compatibile?

In queste ore Echo Auto è disponibile su Amazon con uno sconto speciale del 25% che accompagna medesimi sconti spalmati su una piccola parte della gamma “Echo“. Un ottimo prezzo, che sicuramente andrà a solleticare quanti, pronti a partire per le vacanze, vorrebbero dotarsi di uno strumento che consenta di controllare musica e podcast in auto senza dover gestire nulla con le mani, ma lasciando tutto semplicemente al controllo vocale. 44,99 euro e il problema è risolto.

Echo Auto, verifica la compatibilità

Ma non per tutti. Amazon Echo Auto, infatti, non è compatibile con tutte le auto e questo può rappresentare un problema per quanti vorrebbero portarsi Alexa in vacanza e non possono invece approfittarne. Prima di effettuare l'acquisto, dunque, si consiglia di analizzare QUESTO ELENCO ove sono indicati sia le auto non compatibili, sia gli smartphone che non supportano l'app Alexa. Indicazioni specifiche ulteriori sono disponibili per i telefoni OnePlus, i quali hanno una impostazione potenzialmente problematica da correggere.

Superato lo scoglio della compatibilità, Echo Auto è pronto ad ascoltarti. “Alexa, metti la mia playlist“: a questo punto si può partire.