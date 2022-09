Echo Dot 4 in offerta da Prime Day su Amazon, non fartelo scappare

Echo Dot 4 è il nuovo altoparlante intelligente di ultima generazione con Alexa integrata. Questo assistente vocale è in grado di cambiare la tua vita, migliorando le abitudini in casa e ufficio. Oggi è in offerta a un prezzo da Prime Day su Amazon.

Approfittane subito e mettilo in carrello a soli 24,99 euro, invece di 59,99 euro. Questa è l’occasione giusta per fare l’upgrade dal precedente modello, oppure aggiungere un Echo Dot in più a casa o in ufficio. Forse non ce l’hai ancora e quindi è arrivato il momento di provare questo fantastico prodotto.

Però devi assolutamente sbrigarti perché stanno andando a ruba e l’offerta potrebbe finire da un momento all’altro. Ricorda che questo sconto è un’esclusiva per i clienti Amazon Prime. Quindi iscriviti subito al servizio attivando una prova gratuita di 30 giorni. Spedizione e reso saranno gratuiti e in più avrai Prime Video e Amazon Music.

Echo Dot 4 in forte sconto: su Amazon è un vero affare

Fai un vero affare e porta a casa tutti gli Echo Dot 4 che vuoi a soli 24,99 euro, invece di 59,99 euro. Si tratta di uno sconto pari al 58%, quasi da Prime Day. Non te ne pentirai affatto. Il suo design è davvero molto bello e si adatta a qualsiasi ambiente.

Le funzionalità con Alexa sono infinite. Potrai chiederle il meteo, le ultime notizie oppure di ricordarti un appuntamento. Addirittura sarai anche in grado di gestire tutti i dispositivi di casa intelligente compatibili con i comandi vocali.

Questo è un vero e proprio risparmio sia in denaro, perché acquisti Echo Dot 4 a soli 24,99 euro, invece di 59,99 euro, sia in tempo, perché gestirai molto della tua vita affidandolo ad Alexa, il tuo nuovo assistente virtuale intelligente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.