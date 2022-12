Echo Dot 5: su Amazon crolla inesorabile il prezzo, 50% di sconto

Vai direttamente su Amazon e scegli di trasformare ogni stanza della tua casa in un luogo completamente smart. Grazie a questa offerta risparmierai esattamente la metà sul prezzo di listino. In promozione al 50% di sconto acquisti il nuovo Echo Dot 5. Tra l’altro puoi anche pagarlo in 5 rate mensili a tasso zero da soli 6 euro l’una. Insomma, un vantaggio dietro l’altro.

Echo Dot 5 al 50% di sconto solo su Amazon

Echo Dot 5 a metà prezzo è un’esclusiva di Amazon per i clienti Prime. Per accedere a questa offerta speciale devi iscriviti subito e attivare la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro. Scopri un mondo incredibile.

Con Echo Dot 5 potrai chiedere ad Alexa il meteo, farti riprodurre la tua musica preferita, consultare i tuoi appuntamenti, fare la lista della spesa, ordinare le migliori offerte su Amazon. Tutto con i comandi vocali. Aggiungendo le Skill potrai fare tanto altro. Addirittura potrai anche gestire i dispositivi compatibili a Casa Intelligente.

Sarai stupito da tutte le cose che Alexa migliorerà nella tua vita. Non ti preoccupare della privacy. In qualunque momento puoi decidere di disattivare il microfono. Inoltre, questo nuovo modello ha un audio decisamente migliorato offrendoti bassi più profondi e alti più cristallini. Mettilo nel carrello adesso a soli 29,99 euro, invece di 59,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.