Echo Dot con Alexa: due generazioni in offerta

Manca solo una settimana all'atteso Prime Day, ma Amazon ha già anticipato alcune offerte, come quelle sui popolari smart speaker con Alexa. Gli utenti che preferiscono il design del vecchio modello possono risparmiare il 40% sul prezzo del precedente Echo Dot di terza generazione. Chi invece vuole un Echo Dot di quarta generazione può approfittare dello sconto del 33%.

Echo Dot: sconti per due smart speaker

Gli altoparlanti Echo sono ormai un punto di riferimento del settore. Echo Dot è il modello più economico della serie, ma permette di accedere a tutte le funzionalità di Alexa, oltre ai vari servizi, come Amazon Music. La principale differenza tra di due modelli è rappresentata da design. La forma sferica del nuovo smart speaker ha permesso di migliorare la qualità audio, in particolare le basse frequenze.

Sulla parte superiore ci sono quattro pulsanti (azione, spegnimento microfono, volume su e volume giù), mentre sul retro ci sono il jack audio da 3,5 millimetri e il connettore di alimentazione. Cambia invece la posizione dell'anello luminoso (in alto per la terza generazione, in basso per la quarta generazione).

Altra novità di rilievo è la connettività wireless. Il vecchio modello supporta lo standard WiFi 802.11b/g/n, mentre il nuovo aggiunge anche lo standard WiFi 802.11ac. Entrambi integrano un altoparlante da 1,6 pollici. La configurazione e la gestione avviene tramite l'app Alexa. Gli utenti possono sfruttare l'assistente personale per eseguire numerosi azioni, come ascoltare la musica in streaming e le ultime notizie, effettuare chiamate verso altri Echo o controllare i dispositivi smart presenti in casa.

Echo Dot (terza generazione) può essere acquistato a 29,99 euro (sconto del 40%), mentre Echo Dot (quarta generazione ) è in vendita a 39,99 euro (sconto del 33%).