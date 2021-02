Echo Dot, nuovo smart speaker in offerta a 40 euro

Lo smart speaker più venduto in assoluto può essere acquistato ad un prezzo molto interessante. Il popolare Echo Dot di quarta generazione è in vendita su Amazon a 39,99 euro. Utilizzando i comandi vocali di Alexa è possibile eseguire numerose operazioni, inclusa la gestione dei dispositivi smart compatibili presenti nell’abitazione.

Echo Dot con lo sconto del 33%

Il nuovo Echo Dot di quarta generazione ha una forma sferica che ha permesso di migliorare la qualità audio, offrendo voci più nitide e bassi più profondi rispetto al precedente modello (l’altoparlante interno è da 1,6 pollici). Il rivestimento in tessuto (riciclato al 100%) è disponibile in tre colori: antracite, bianco ghiaccio e ceruleo.

L’anello luminoso che segnala l’attivazione di Alexa si trova nella parte inferiore, mentre su quella superiore ci sono i pulsanti per azione, volume e disattivazione dei microfoni. Sul retro ci sono la porta di alimentazione e il jack audio da 3,5 millimetri. La connettività è garantita dal modulo WiFi 802.11ac dual band (2,4 e 5 GHz).

L’utente può sfruttate lo smart speaker per lo streaming audio dai servizi più popolari, tra cui Amazon Music, oppure per chiedere all’assistente digitale varie informazioni, come le ultime notizie, le previsioni del tempo o le condizioni del traffico. Echo Dot è molto utile per gestire i dispositivi smart, come luci, termostati, prese, videocamere e TV.

Il prezzo di listino dello smart speaker è 59,99 euro, ma è possibile acquistarlo a 39,99 euro, sfruttando l’attuale offerta di Amazon.