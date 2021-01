Echo Show 8 disponibile con lo sconto del 35%

Il modello intermedio della serie di smart display è disponibile su Amazon ad un prezzo molto interessante. Echo Show 8 può essere acquistato a 84,99 euro, risparmiando quindi 45 euro rispetto al prezzo di listino. Il dispositivo consente di eseguire numerose azioni sfruttando lo schermo touch oppure i comandi vocali di Alexa.

Echo Show 8: sconto del 35%

Echo Show 8 possiede uno schermo da 8 pollici con risoluzione HD (1280×800 pixel). Nell’angolo superiore destro della cornice è presente la videocamera da 1 megapixel che può essere sfruttata per le videochiamate verso l’app Alexa o un altro dispositivo Echo. Chi vuole la massima privacy può usare il copri-videocamera e il pulsante per disattivare videocamera e microfoni.

Lungo il bordo superiore sono presenti quattro microfoni e i pulsanti per la regolazione del volume, mentre sul retro ci sono la porta di alimentazione e il jack audio da 3,5 millimetri. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac e Bluetooth. Grazie agli altoparlanti stereo è possibile usare Echo Show 8 per la riproduzione di film e serie TV da Amazon Prime Video e Netflix.

Non manca ovviamente il supporto per i noti servizi di streaming musicale, come Amazon Music, Apple Music e Spotify. Echo Show 8 consente la gestione dei dispositivi smart presenti nell’abitazione, grazie allo schermo touch e ai comandi vocali di Alexa. L’utente può ad esempio chiedere la visualizzazione delle immagini provenienti dalla videocamera di sorveglianza o dal campanello Ring.

Echo Show 8 è disponibile in due colori: antracite e grigio chiaro. Il prezzo è 84,99 euro, invece di 129,99 euro.