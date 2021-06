L'altro Echo Dot, quello con qualcosa in più (-50%)

Amazon ha lanciato la bomba Echo Dot fin dalle ore precedenti all'inizio ufficiale del Prime Day, ma c'è una versione di questo dispositivo a farsi notare in modo speciale. Si tratta della versione “con orologio”, prodotta in minor quantità rispetto alla release tradizionale e per questo motivo spesso fuori dalla disponibilità immediata. In occasione di questo Prime Day, invece, non solo Echo Dot con orologio è disponibile immediatamente, ma gode anche di un incredibile sconto del 50%.

L'altro Echo Dot

La versione con orologio ha una vocazione chiara: occupare lo spazio sul comodino, in camera da letto, a tua disposizione sia quando ti svegli, sia quando ti addormenti. L'orologio (la cui luminosità può essere facilmente regolata) è celato sotto la griglia della protezione esterna e trasforma l'Echo Dot in una vera e propria sveglia a comando vocale. Il prezzo è di soli 34,99 euro, costo decisamente basso se si pensa a tutto quel che un Echo Dot con orologio può offrire nella sola camera da letto (o in qualsiasi altro ambiente lo si voglia riporre).

Cosa può fare Alexa se disponibile in camera da letto? “Alexa, metti la sveglia alle ore 7.00“, e la sveglia sarà impostata. “Alexa, spegni la luce” e le luci si spegneranno per poter dormire. Ma non solo: hai mai provato a creare una routine “Alexa, buonanotte” che abiliti sia lo spegnimento delle luci che la riproduzione della canzone “Buonanotte fiorellino” per 3 secondi?

Provare per credere!