Echo Pop con Alexa a -36%: l'affare smart è solo su Amazon

Amazon propone con uno sconto del 36% sul listino il suo Echo Pop. È lo smart speaker progettato per adattarsi anche alle stanze più piccole della casa, ad esempio la camera da letto. Dal design simile a una semisfera, integra l’assistente virtuale Alexa con cui interagire attraverso comandi vocali e un comparto audio potente per l’ascolto della musica in streaming. Non lasciarti sfuggire l’offerta a tempo in corso, potrebbe scadere da un momento all’altro.

L’offerta a tempo di Amazon per Echo Pop

Progettati nel nome della sostenibilità con l’impiego di materiali riciclati, ha in dotazione protezioni per la privacy come il pulsante che, se premuto, disattiva immediatamente tutti i microfoni. Il software implementato lo rende pronto per collegarsi a piattaforme come Amazon Music, Spotify, Appel Music, Audible, Deezer e molte altre ancora. Inoltre, può controller i dispositivi e gli apparecchi della smart home, per accedere o spegnere le luci, comandare le prese intelligenti che alimentano gli elettrodomestici e così via. La connettività wireless è gestita tramite Wi-Fi e Bluetooth. Dai un’occhiata alla scheda dell’altoparlante per saperne di più.

Poiché anche l’occhio vuole la sua parte, hai la possibilità di abbinare lo smart speaker allo stile di arredamento della tua casa scegliendo una delle colorazioni disponibili: Antracite, Bianco ghiaccio, Lavanda e Verde petrolio, la spesa non cambia. Lo sconto del 36% rispetto al listino è sempre applicato in automatico.

Al prezzo finale di soli 34,99 euro (invece di 54,99 euro) è un ottimo affare, da cogliere al volo. Se lo ordini adesso, Echo Pop arriverà da te entro domani. Per gli abbonati Prime c’è anche la consegna gratis.