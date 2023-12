Echo Pop con Meross Smart Plug: bundle in OFFERTISSIMA Amazon (24,99€)

Le offerte Natalizie di Amazon comprendono anche il kit perfetto per dare il vita alla tua smart home. Il bundle che include l’altoparlante intelligente Echo Pop e la Meross Smart Plug è disponibile infatti al prezzo di soli 24,99 euro. Un vero affare da non farsi scappare.

Echo Pop con Smart Plug: il bundle per la Smart Home

Echo Pop è l’altoparlante intelligente Bluetooth con Alexa. Questo gioiellino dalle dimensioni compatte offre un suono ricco ed è l’ideale per le stanze da letto e gli spazi ridotti. Pur essendo abbastanza piccolo da adattarsi ovunque, è così potente da non passare inosservato. Con un semplice “Alexa,” il tuo assistente virtuale è pronto ad aiutarti.

Grazie a Echo Pop puoi controllare la musica con la tua voce. Chiedi ad Alexa di riprodurre la tua musica preferita, audiolibri e podcast da servizi come Amazon Music, Apple Music, Spotify e molti altri. Puoi anche collegare il tuo smartphone tramite Bluetooth per diffondere la musica in tutta la casa.

Puoi rendere ogni ambiente intelligente, controllando facilmente dispositivi compatibili come prese e luci tramite la tua voce o l’app Alexa. E a questo serve proprio la Smart Plug fornita in offerta che puoi controllare direttamente con la voce così da programmare l’accensione o lo spegnimento dei device ad essa collegata.

Questo bundle Echo Pop con Meross Smart Plug a 24,99 euro è un affare che non puoi lasciarti sfuggire. Trasforma la tua casa in un ambiente smart senza spendere una fortuna.

