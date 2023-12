Echo Pop costa SOLO 20 EURO su Amazon: sconto del 64% per Natale

Oltre alla ottima offerta su Nothing Phone (1), Amazon rilancia anche i suoi dispositivi per la domotica a prezzi stracciati. Durante i grandi periodi di sconti il gigante dell’e-commerce ci abitua a promozioni pazze sui suoi prodotti, ma a volte si esagera davvero. In questo caso, ad esempio, Echo Pop è in sconto del 64% e ti permette di rendere la casa più intelligente con Alexa spendendo una cifra quasi irrisoria. Non ci credi? Scoprilo con noi!

Echo Pop torna a un ottimo prezzo su Amazon

Il dispositivo Echo Pop è il nuovo altoparlante intelligente dotato di Alexa proposto dal colosso di Seattle. Apparso meno di un anno fa sul portale di e-commerce americano, con le sue dimensioni compatte è ideale per stanze da letto e spazi ridotti. Non passa comunque inosservato: in qualsiasi tra i suoi quattro colori, è un elemento di design che spicca, complice anche il LED luminoso posto sulla parte superiore della scocca.

Ma cosa può fare questo device? Grazie ad Alexa e al supporto ad applicazioni come Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer e altri ancora, consente di ascoltare musica e podcast, chiedere le previsioni del tempo, leggere notizie, avviare chiamate, rispondere a qualsiasi domanda e molto altro ancora. Basta porre i propri quesiti all’assistente vocale e il gioco è fatto! Inoltre, con migliaia di Skill disponibili e in crescita continua, Alexa diventa sempre più brava e versatile!

Quanto costa Echo Pop? Normalmente 54,99 euro, ma ora scende a 19,99 euro grazie a uno sconto del 64%. La consegna è per di più assicurata a costo zero in un giorno ai clienti Prime.

