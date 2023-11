Echo Show 10: lo schermo che ti segue è in offerta al Black Friday

Il Black Friday di Amazon ha confezionato un’offerta molto speciale su uno dei suoi prodotti di punta. In promozione a un prezzo eccezionale trovi il fantastico Echo Show 10, lo schermo intelligente con movimento. Acquistalo a soli 189,99 euro, invece di 269,99 euro. Si tratta di un’occasione irripetibile da prendere al volo. Consegna gratuita e Tasso Zero in 5 rate mensili sono inclusi grazie al tuo abbonamento a Prime.

Echo Show 10: schermo intelligente con Alexa integrata

Prendi un display da 10,1 pollici con movimento e uniscilo ad Alexa, l’assistente virtuale più utilizzato: ecco a voi Echo Show 10 3a Generazione. Questo dispositivo è in grado di mostrarti ricette, appuntamenti, film e tanto altro ancora anche mentre sei in movimento. Infatti, il display ha la capacità di muoversi seguendo i tuoi spostamenti. Un ottimo alleato per la vita di tutti i giorni.

Acquistalo ora a soli 189,99 euro, invece di 269,99 euro. Goditi la settimana del Black Friday a prezzi speciali se sei un cliente Prime. Altrimenti iscriviti subito attivando la tua prova gratuita di 30 giorni. Per te tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Trova il prodotto che cerchi tra le tantissime offerte Black Friday su Amazon a questo link.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.