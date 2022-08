Eco Dot 4 è uno spettacolo con le Offerte Amazon di Settembre

Eco Dot 4 è il nuovo altoparlante intelligente con Alexa integrata. Il design rinnovato lo rende ancora più bello da collocare in qualsiasi ambiente. Ma quello che più conta sono le sue funzionalità davvero stupefacenti.

Approfitta delle Offerte Amazon di Settembre e risparmia ben 35 euro su questo articolo. Mettilo nel carrello a soli 24,99 euro, invece di 59,99 euro. Trasforma ogni stanza della tua casa o del tuo ufficio in un posto smart. Non ti deluderà mai.

Attenzione però, perché questa offerta è disponibile solo in esclusiva per i clienti Amazon Prime. Quindi, se ancora non ti sei abbonato a questo servizio ricco di vantaggi, tra cui sconti davvero speciali, iscriviti subito e approfitta della prova gratuita di 30 giorni.

Eco Dot 4: trasforma la tua casa con meno di 25€

Rendi domotica la tua casa con meno di 25€ e accogli il nuovissimo Eco Dot 4 tuo a soli 24,99 euro, invece di 59,99 euro. Si tratta di un vero e proprio dispositivo smart che con Alexa renderà ogni tua vecchia routine un vero piacere.

Chiedigli che tempo farà, oppure fatti raccontare una barzelletta. Tra l’altro potrai anche sfruttare Alexa come promemoria o come impianto audio per la tua musica preferita. Insomma, grazie alle Offerte Amazon di Settembre avrai un vero e proprio maggiordomo in casa.

Collega tutti i dispositivi di casa intelligente che vuoi come prese, luci, termostati e tanto altro. Potrai gestirli semplicemente attraverso il tuo nuovo Eco Dot 4 con l’uso della tua voce. Quindi non aspettare e investi i tuoi soldi meglio spesi. Mettilo nel carrello adesso che costa solo 24,99 euro, invece di 59,99 euro.

