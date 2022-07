Ecovacs Deebot X1 Turbo: super robot, SUPER Prime Day

Se non è il migliore tra i robot per la pulizia dei pavimenti, poco ci manca: si tratta del robot Ecovacs Deebot X1 Turbo, un bundle composto da robot e base di ricarica che funge anche da service per il lavaggio ed il ripristino delle spazzole di lavaggio. Lo abbiamo provato dal vivo nelle settimane scorse e il risultato è stato eclatante (qui la nostra recensione). Oggi, però, a queste buone impressioni si aggiunge un dato nuovo ed ulteriore: il Prime Day ha affossato il prezzo, che passa dai 1299 euro di listino a soli 799 euro (-38%). L’occasione è servita.

Le spazzole sono precise e l’aspirazione potente, assecondando al meglio un’intelligenza di spostamento e mappatura che permette di avere un’immagine precisa dell’ambiente da trattare. L’app divide in zone la superficie ed i programmi di lavaggio consentono di personalizzare la tipologia di trattamento (spazzare, lavare o entrambi) e l’intensità dello stesso.

La base di ricarica ha in dote due contenitori: uno per l’acqua pulita, utile a ripristinare le spazzole, e uno per l’acqua sporca, utile ad archiviare l’acqua residua. Sarà sufficiente analizzare quest’ultimo contenitore per capire quanto a fondo sia in grado di lavorare il Deebot X1 Turbo e quanto efficace possa essere la sua azione. Non solo il tradizionale passaggio raccogli-briciole, insomma: Ecovacs ha messo a punto un device in grado davvero di fare la differenza.

Per chi ha animali in casa o vive al piano terra, ove più frequentemente occorre pulire i pavimenti; per chi è più anziano e il lavaggio quotidiano può diventare un onere difficoltoso; per chi è spesso fuori casa per lavoro e maggiore giovamento può trarre da un robot puntuale e preciso a cui affidare la pulizia dei pavimenti a occhi chiusi. Perché una cosa è certa: non è il solito robot come molti se ne trovano (soprattutto in fascia low cost), ma è realmente uno strumento sostitutivo del lavoro di pulizia di un braccio umano.

Il prezzo che crolla d’improvviso fa a pugni con il tempo residuo per l’acquisto: in serata, con il finire del Prime Day 2022, il prezzo tornerà a salire e si assesterà probabilmente attorno ai 1000 euro, ossia la soglia che era stata raggiunta precedentemente a queste 48 ore di sconti extra. Ancora per poco, insomma, l’Ecovacs Deebot X1 Turbo è un vero affare e per chi ancora non fosse persuaso della bontà del suo lavoro, ecco un video ripreso direttamente dal robot (che è in grado anche di far vedere da remoto le immagini del suo lavoro):

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.