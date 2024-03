Edge 124: il ritorno dello speed test e altro ancora

Microsoft ha appena distribuito la versione 124 Beta del browser Edge: tra le novità introdotte c’è anche uno speed test. Trova posto tra gli strumenti accessibili mediante la barra laterale destra, con un click sull’icona a forma di cassetta degli attrezzi. Ciò che fa, come si può intuire già dal nome, è misurare la velocità della propria connessione a Internet.

Lo speed test nel browser con Edge 124 Beta

La funzionalità è stata avvistata nei giorni scorsi già nella release Canary del software. Qui sotto il video che la mostra in azione, con la misurazione della banda disponibile in download e in upload. L’autore del filmato descrive i risultati restituiti come non molto precisi.

A conti fatti, si tratta di un vero e proprio redirect che sottopone al motore di ricerca Bing la query speed test , non di una vera e propria componente indipendente.

Per scaricare le versioni di anteprima del browser ovvero quelle distribuite all’interno dei canali Canary, Dev e Beta, è sufficiente visitare la pagina dedicata e dare il via al download.

Non si tratta del primo avvistamento di un test di velocità per la connessione Internet all’interno di Edge. Uno strumento di questo tipo era già disponibile in passato, anche nella release finale del software. È stato però deprecato ed eliminato da Microsoft circa un anno fa.

Tornando alla versione 124 Beta del browser, il changelog completo è molto più lungo e fa riferimento ad altre novità come il debutto di nuove opzioni per la personalizzazione dei nuovi profili creati, un aggiornamento alle policy riguardanti l’accesso alla pagina aperta da parte dell’assistente Copilot, una riorganizzazione delle impostazioni relative a privacy e sicurezza.

L’ultima edizione Canary introduce invece la possibilità di agire sul quantitativo di RAM occupata dal software. Per maggiori informazioni rimandiamo all’articolo dedicato che abbiamo pubblicato oggi su queste pagine.