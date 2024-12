Edge Beta introduce il generatore di temi AI integrato

Microsoft ha appena distribuito un nuovo update per Edge 132, attualmente disponibile per i test nel canale Beta prima del suo rilascio stabile previsto per la fine del mese. La versione 132.0.2957.26 arriva con due novità: una pagina deprecata e una nuova funzionalità basata sull’AI.

Addio alla pagina edge://support

A partire da Microsoft Edge 132, la pagina edge://support è stata deprecata e le sue varie sezioni sono state spostate in altre pagine come edge://version, edge://metrics-internals, edge://extensions e edge://policy. L’obiettivo è migliorare l’esperienza dell’utente finale.

Su Edge arriva il generatore di temi AI integrato

E ora arriviamo alla vera chicca di questo aggiornamento: il generatore di temi basato sull’intelligenza artificiale. In pratica, ora Edge permette di creare un’immagine semplicemente digitando una descrizione testuale e di usarla come tema per la pagina delle nuove schede del browser. Ma non è tutto: Edge sarà anche in grado di identificare il colore dominante dell’immagine e di applicarlo ad altri elementi dell’interfaccia. Insomma, un modo creativo per personalizzare al massimo il proprio browser.

La funzione è disponibile anche su Edge 131 stabile

La cosa interessante è che non si deve per forza avere Edge 132 Beta per usare questa nuova funzione. L’aggiornamento aggiunge semplicemente una nuova voce nella sezione Aspetto delle impostazioni, che reindirizzerà a una pagina dedicata dove ci si potrà sbizzarrire a creare temi AI, scegliere il colore di accento e applicare il tutto al proprio browser, anche se si ha la versione stabile 131 di Edge.

Changelog ufficiale di Microsoft Edge 132.0.2957.26

Ecco il changelog completo di questa versione:

Deprecazione della pagina di supporto di Microsoft Edge . Per migliorare l’esperienza dell’utente finale, edge://support viene deprecata. Le informazioni presenti su edge://support sono disponibili in altre pagine: edge://version, edge://metrics-internals, edge://extensions e edge://policy.

. Per migliorare l’esperienza dell’utente finale, edge://support viene deprecata. Le informazioni presenti su edge://support sono disponibili in altre pagine: edge://version, edge://metrics-internals, edge://extensions e edge://policy. Generatore di temi AI. Microsoft Edge include un generatore di temi AI che permette agli utenti di inserire una stringa di testo e generare una serie di immagini da usare come anteprima per i temi del browser. L’applicazione del tema include l’impostazione dell’immagine generata nella pagina delle nuove schede di Edge e l’applicazione del colore dominante dell’immagine alla cornice del browser. Gli utenti possono ora trovare un nuovo punto di ingresso in edge://settings/appearance che li reindirizzerà al Generatore di Temi AI. Gli amministratori possono controllare la disponibilità di questa funzione usando il criterio AIGenThemesEnabled. Nota: si tratta di un rollout controllato della funzione. Se non appare, bisogna pazientare.

Download di Microsoft Edge Beta

Chi è curioso di provare queste novità, può scaricare Microsoft Edge Beta dal sito ufficiale Edge Insider.