Su Edge la gestione delle schede diventa verticale

Microsoft sperimenta una nuova modalità di gestione delle schede aperte su Edge spostandola in una colonna verticale sul lato sinistro dello schermo. Un layout inedito, al momento accessibile solo per alcuni utenti che hanno scaricato e installato la versione Canary del browser.

Edge Canary, nuovo layout per gestire le tab

Abbiamo eseguito una prova, senza però riuscire ad attivare la funzionalità. Si tratta dunque quasi certamente di un test interno. A scoprirlo la redazione del sito Aggiornamenti Lumia che l’ha mostrata in anteprima con il filmato seguente condiviso su Twitter. Il passaggio dall’una all’altra modalità avviene tramite un semplice click sul pulsante posizionato al lato delle schede.

Microsoft ha parlato in anteprima della novità a fine marzo, anticipando quelle che sarebbero state le feature inedite in arrivo su Edge. Stando alle informazioni trapelate il rollout dovrebbe interessare entro i prossimi mesi gli Insider per poi giungere con tempistiche che al momento non è possibile prevedere sugli schermi di tutti.

Nei giorni scorsi il gruppo di Redmond ha dato il via alla distribuzione della versione 85 Beta del browser che include tra le altre cose il comando Send to OneNote per le Raccolte (Collections), lo strumento Evidenziatore per i documenti PDF e il supporto alla Storage Access API attraverso la quale i siti Web possono chiedere l’autorizzazione per l’accesso alla memoria dei dispositivi.