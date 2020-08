EDGE: in arrivo un migliore gestore dei download?

In EDGE Canary è stata evidenziata una nuova funzionalità, che – tornando un po’ al passato – permette di gestire in modo più efficace i download.

EDGE: il gestore dei download

EDGE Canary consente agli utenti di provare in anteprima alcune nuove funzionalità che, superati i diversi test, potrebbero essere implementate a bordo delle release stabili del browser Web. Ad esempio, solo qualche giorno fa vi abbiamo segnalato la possibilità che, le future versioni di EDGE, offrano la libertà di scegliere i propri DNS preferiti direttamente dal software.

La novità trapelata oggi ha un sapore un po’ vintage, invece. Infatti, un gruppo di utilizzatori di EDGE Canary, si è reso conto che c’è un nuovo modo di gestire i file scaricati, più completo rispetto a quello attualmente offerto su EDGE (base Chromium).

Come mostrato dallo screenshot in basso, viene evidenziata la possibilità di scegliere cosa fare del file scaricato: se salvarlo, salvarlo con nome oppure aprirlo. Un po’ come accade su Internet Explorer che, a proposito, è quasi pronto a salutare definitivamente l’utenza.

Per il momento non sappiamo se e quando il nuovo gestore dei download potrebbe essere pronto ad essere implementato su una release stabile di EDGE, non resta che aspettare.