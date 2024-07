Edge vicino al sorpasso su Safari: la classifica dei browser

Il mese di giugno 2024 non ha portato cambiamenti significativi nel panorama dei browser desktop. Secondo le ultime rilevazioni di Statcounter, Google Chrome si conferma leader indiscusso del mercato, seguito da Microsoft Edge, Apple Safari e Firefox. Nonostante una leggera flessione, Chrome mantiene saldamente la prima posizione, mentre Edge ha raggiunto un nuovo massimo storico.

Come si evince dalla classifica di Statcounter, il mercato dei browser desktop e mobile continua a essere dominato da pochi attori principali, con Google Chrome e Apple Safari che mantengono saldamente le prime posizioni. Nonostante la crescita di Microsoft Edge nel settore desktop, il browser fatica ancora a guadagnare quote significative nel mercato mobile. Sarà interessante osservare come evolverà questo panorama nei prossimi mesi.

La distribuzione delle quote di mercato

Google Chrome detiene attualmente il 64,69% dell’intero mercato dei browser desktop, registrando una diminuzione di 0,18 punti rispetto al mese precedente. Il restante 35% è suddiviso tra diversi concorrenti. Microsoft Edge si attesta al secondo posto con il 13,36%, segnando un aumento di 0,24 punti e raggiungendo un nuovo record.

Apple Safari, l’unico browser non multipiattaforma dell’elenco, occupa la terza posizione con l’8,99%, in crescita dello 0,24%. Firefox si colloca al quarto posto con il 6,53% (-0,11 punti), seguito da Opera al quinto posto con il 2,91% (-0,32 punti).

Il dominio di Chrome e Safari nel mercato mobile

Nel settore mobile, Google Chrome e Apple Safari dominano la scena, detenendo insieme quasi il 90% del mercato. Chrome si attesta al 66,98% (+1,02 punti), mentre Safari occupa il secondo posto con il 22,81% (-0,66 punti). Samsung Internet si posiziona al terzo posto con il 4,26% (-0,16 punti). Microsoft Edge, invece, fatica a guadagnare terreno in questo segmento, occupando solo lo 0,38% del mercato (+0,04 punti).

Per maggiori dettagli sugli ultimi risultati di Statcounter, è possibile consultare il sito ufficiale. Sono disponibili anche dati aggiornati sulla quota di mercato di Windows, che mostrano come Windows 11 abbia quasi raggiunto il 30% di diffusione.