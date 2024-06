Microsoft Edge: risolti arresti anomali e problemi di stampa

Nel corso delle ultime ore, è stato rilasciato un nuovo e importante aggiornamento per Microsoft Edge nel canale stabile. Si tratta della versione 126.0.2592.81, la quale porta in dote correzioni per gli arresti anomali del browser quando si utilizzano lunghi elenchi a discesa, problemi di stampa e vulnerabilità di sicurezza.

Microsoft Edge: ecco la versione 126.0.2592.81

Andando più nello specifico, in base a quanto riportato nel changelog di Microsoft la nuova relase del browser risolve bug e problemi di prestazioni, offre migliore affidabilità e maggiore stabilità, risolve un arresto anomalo del browser che si verificava quando un utente interagiva con un elenco a discesa con oltre 1.000 elementi e risolve un problema che riguardava la stampa dopo aver fatto scorrere verso il basso una pagina Web regolando l’offset di scorrimento durante la stampa.

L’aggiornamento include anche sei patch due delle quali sono per le vulnerabilità di esecuzione di codice remoto, ovvero quella siglata come CVE-2024-35260 (si tratta di una vulnerabilità dell’esecuzione di codice remoto di Microsoft Dataverse, con severità critica) e quella siglata come CVE-2024-34122 (si tratta di una vulnerabilità di esecuzione di codice remoto di Microsoft Edge con severità moderata).

Da tenere presente che l’aggiornamento del browser avviene in maniera del tutto automatica in background, per cui non occorre fare assolutamente nulla per scaricare e installare l’ultima versione. Eventualmente, però, è possibile forzare la procedura andando a scaricare manualmente la più recente relase di Microsoft Edge, accedendo alla sezione Menu > Aiuto e feedback > Informazioni tramite la finestra del browser o visitando da essa la pagina edge://settings/help.