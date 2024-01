Microsoft Edge: nuovo massimo storico a dicembre 2023

Ad ogni inizio mese, Statcounter condivide report regolari rivelando nuovi dati sui browser e proprio a tal proposito nel corso delle ultime ore sono state diffuse le informazioni relative all’andamento di dicembre 2023 da poco trascorso. In base a quanto emerso, Microsoft Edge ha raggiunto un nuovo massimo storico, mentre Chrome continua ad avere la meglio.

Microsoft Edge è il secondo browser desktop più popolare

Dopo aver tolto il secondo posto a Safari a maggio 2023, Microsoft Edge è ora tornato ad essere il secondo browser desktop più popolare. Ha aumentato la sua quota di mercato a dicembre 2023, passando dall’11,23% all’11,9%, il che costituisce un massimo storico, come anticipato.

Per quel che riguarda, Safari di Apple, è bene tenere presente che si tratta dell’unico browser desktop non multipiattaforma nel report e che il mese scorso è passato dal 13,3% all’8,96% (non vengono forniti dettagli in merito a cosa possa esserci dietro un cambiamento così drastico), avvicinandosi pericolosamente a Firefox con il suo 7,62%.

Chrome, invece, continua ad essere il browser maggiormente adoperato dagli utenti nella sua variante desktop. Il navigatore di “big G”, infatti, domina il mercato con la sua massiccia quota del 65,23%, che è aumentata di 3,17 punti nel dicembre 2023.

A chiudere la classifica dei primi cinque browser è Opera, con una quota di mercato del 3,8% (-0,74 punti).

Sul fronte mobile, invece, Microsoft Edge ha una buona quota di utenti su iPhone e Android, ma non è neanche lontanamente vicino ai suoi concorrenti. Statcounter afferma che la quota di mercato mobile di Edge è di circa lo 0,24%.