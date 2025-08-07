Esportazione illegale di GPU NVIDIA: due arresti

Due persone di nazionalità cinese sono state arrestate il 2 agosto per aver spedito illegalmente chip AI in Cina ottenendo un guadagno di decine di milioni di dollari. Secondo Reuters ci sono anche centinaia di GPU NVIDIA H100. I due soggetti rischiano fino a 20 anni di prigione.

Violazione dell’Export Control Reform Act

Chuan Geng (28 anni di Pasadena) è stato rilasciato su cauzione di 250.000 dollari, mentre per Shiwei Yang (28 anni di El Monte) è stata fissata un’udienza di custodia cautelare il 12 agosto. Geng è un residente permanente legale. Yang è invece un immigrato clandestino, in quanto il suo visto è scaduto.

I due cinesi hanno illegalmente esportato tecnologie sensibili in Cina tra ottobre 2022 e luglio 2025 tramite la società ALX Solutions con sede a El Monte (California). In dettaglio hanno spedito GPU senza ottenere la necessaria licenza dal Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti. L’attività illegale è iniziata dopo l’introduzione delle restrizioni sulle esportazioni di chip AI avanzati.

Durante le indagini sono state scoperte oltre 20 spedizioni verso società in Malaysia e Singapore per aggirare i controlli sulle esportazioni. ALX Solutions ha tuttavia ricevuto i pagamenti da altre società che si trovano ad Hong Kong e in Cina. Il Dipartimento di Giustizia scrive che si tratta delle più potenti GPU sul mercato progettate per applicazioni AI.

Secondo Reuters, ALX Solutions ha acquistato oltre 200 GPU NVIDIA H100 da Supermicro, dichiarando che i clienti sono a Singapore e in Giappone. Ciò conferma che le restrizioni possono essere aggirate. Il Financial Times ha scoperto a fine luglio che in Cina sono arrivate anche GPU NVIDIA H200 e B200 da Malaysia e Thailandia.

Un portavoce di NVIDIA ha dichiarato: