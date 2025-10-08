Effetto Offerte Prime: Nothing Phone (2a) Plus a prezzo sgretolato

Il Nothing Phone (2a) Plus per effetto Festa delle Offerte Prime oggi lo acquisti a un prezzo sgretolato su Amazon. Con 12GB di RAM e 256GB di ROM è una vera bomba di prestazioni. Insomma, uno smartphone definitivo. E poi che design pazzesco! Questo telefono è unico nel suo genere. Davvero iconico. Ora più potente, più pixel e più unico.

Dotato del processore di ultima generazione e in esclusiva per Nothing MediaTek Dimensity 7350 Pro 5G hai prestazioni elevate sempre e comunque. Inoltre, il display AMOLED flessibile da 6,7 pollici con frequenza di aggiornamento da 120Hz è super fluido e colorato. I 12GB di RAM diventano 20GB grazie agli 8GB di RAM Booster. Tutto è super rapido.

La fotocamera frontale da 50MP regala selfie incredibili per pagine social da sogno e invidia. La tripla fotocamera posteriore da 50MP assicura scatti da vero professionista. La batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 50W permette un utilizzo quotidiano senza pensieri né preoccupazioni. Interfaccia Glyph con 15 funzioni innovative lo rende unico.

Insomma, il Nothing Phone (2a) Plus è lo smartphone perfetto per chi cerca qualcosa di diverso dal solito, ma che sia affidabile e assicuri prestazioni eccellenti. Adesso lo acquisti a un prezzo sgretolato su Amazon! Consegna gratuita inclusa.