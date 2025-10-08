 Effetto Offerte Prime: Nothing Phone (2a) Plus a prezzo sgretolato
L'effetto della Festa delle Offerte Prime è il Nothing Phone (2a) Plus a prezzo sgretolato: scopri il vero affare su Amazon adesso.
Il Nothing Phone (2a) Plus per effetto Festa delle Offerte Prime oggi lo acquisti a un prezzo sgretolato su Amazon. Con 12GB di RAM e 256GB di ROM è una vera bomba di prestazioni. Insomma, uno smartphone definitivo. E poi che design pazzesco! Questo telefono è unico nel suo genere. Davvero iconico. Ora più potente, più pixel e più unico.

Acquista subito il Phone (2a) Plus

Dotato del processore di ultima generazione e in esclusiva per Nothing MediaTek Dimensity 7350 Pro 5G hai prestazioni elevate sempre e comunque. Inoltre, il display AMOLED flessibile da 6,7 pollici con frequenza di aggiornamento da 120Hz è super fluido e colorato. I 12GB di RAM diventano 20GB grazie agli 8GB di RAM Booster. Tutto è super rapido.

Esclusiva PrimeDay
Nothing Phone (2a) Plus 12 GB+256 GB, Smartphone con MTK 7350 Pro, Tripla Fotocamera da 50 MP, Batteria da 5000 mAh, Ricarica Rapida da 50 W, Display da 6,7

Nothing Phone (2a) Plus 12 GB+256 GB, Smartphone con MTK 7350 Pro, Tripla Fotocamera da 50 MP, Batteria da 5000 mAh, Ricarica Rapida da 50 W, Display da 6,7" a 120 Hz, NFC, OS 2.6 - Grigio

Esclusiva PrimeDay
265,05 279,00€ -5%
Vedi l'offerta

La fotocamera frontale da 50MP regala selfie incredibili per pagine social da sogno e invidia. La tripla fotocamera posteriore da 50MP assicura scatti da vero professionista. La batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 50W permette un utilizzo quotidiano senza pensieri né preoccupazioni. Interfaccia Glyph con 15 funzioni innovative lo rende unico.

Nothing Phone (2a) Plus 12 GB+256 GB, Smartphone con MTK 7350 Pro, Tripla Fotocamera da 50 MP, Batteria da 5000 mAh, Ricarica Rapida da 50 W, Display da 6,7″ a 120 Hz, NFC, OS 2.6 – Grigio

Acquista subito il Phone (2a) Plus

Insomma, il Nothing Phone (2a) Plus è lo smartphone perfetto per chi cerca qualcosa di diverso dal solito, ma che sia affidabile e assicuri prestazioni eccellenti. Adesso lo acquisti a un prezzo sgretolato su Amazon! Consegna gratuita inclusa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 8 ott 2025

Osvaldo Lasperini
8 ott 2025
