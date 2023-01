Ehiweb Mobile, SIM per privati e aziende: tutte le novità

Gli italiani hanno un nuovo operatore mobile a disposizione: si tratta di Ehiweb, storico provider “made in Italy” che su questa nuova avventura scommette forte per ampliare quello che è il proprio servizio di fornitura di connettività. Ehiweb Mobile nasce infatti con peculiarità proprie che ne rendono il posizionamento del tutto emblematico relativamente alla posta in gioco.

Ehiweb Mobile: SIM e offerte

L’offerta si divide tra profili privati e profili business, senza dimenticare al contempo le specificità del mondo IoT. Lo sviluppo di Ehiweb Mobile, infatti, è finalizzato in modo molto preciso: creare una nuova dimensione della connettività per fare in modo che ci si possa attingere per esigenze legate in modo particolare al traffico dati. Il risultato è qualcosa di nuovo e di importante, che occorrerà tenere in stretta considerazione come contraltare alle tradizionali tariffe che le solite SIM dei soliti brand noti mettono a disposizione.

Ehiweb Mobile, SIM Privati

Sono quattro i profili attivabili in ambito privato:

Il profilo “VIP”, in particolare, raddoppia i Giga disponibili per coloro i quali accedono all’offerta mobile avendo a disposizione già una connessione fissa con medesimo operatore.

Ehiweb Mobile, SIM Business

Questi i profili accessibili in ottica business per aziende, PMI e professionisti:

TOP 50 Giga – 14,95€/mese (+IVA)

50 Giga, minuti illimitati e 50 SMS a 14,95 Euro/mese;

BIZ 20 Giga – 9,95€/mese (+IVA)
20 Giga, 1000 minuti e 25 SMS a 9,95 Euro/mese;

20 Giga, 1000 minuti e 25 SMS a 9,95 Euro/mese;

BASE 5 Giga – 4,95€/mese (+IVA)
5 Giga, 500 minuti e 10 SMS a 4,95 Euro/mese.

5 Giga, 500 minuti e 10 SMS a 4,95 Euro/mese.

A ognuno il proprio taglio, insomma, che può essere calibrato sulla base delle singole esigenze e con convenienza crescente all’aumentare del traffico dati incluso nel pacchetto.

Ehiweb Mobile: caratteristiche dell’offerta

Ogni singola SIM di Ehiweb Mobile (il cui costo di attivazione è pari a 10 Euro una tantum) garantisce le seguenti condizioni:

Spedizione della SIM gratuita

Puoi cambiare la tariffa in qualsiasi momento

Assistenza dedicata, seguiti sempre dal medesimo operatore

Nessun vincolo: puoi lasciare il provider in qualsiasi momento e con massima libertà

Portabilità del numero con trasferimento del credito residuo dal vecchio operatore

Doppia opzione: ricaricabile o con pagamento mensile tramite RID o carta di credito

Avviso di chiamata incluso

Servizio “Chi ha chiamato?” incluso

Chiamata multipla inclusa

Segreteria telefonica inclusa

VoLTE

Un servizio mobile a tutto tondo fin dall’esordio, insomma, a cui si aggiunge anche il servizio “Voice Over LTE” (VoLTE):

Il VoLTE di Ehiweb Mobile, diffuso sulla rete Vodafone, offre ai clienti chiamate in alta definizione (HD) e isolate da rumori circostanti, con tempi di risposta rapidi e una qualità più nitida e ricca di dettagli. Contemporaneamente, è possibile restare connessi e navigare su rete 4G, ad una velocità massima di 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload, senza rallentamenti o interruzioni, sfruttando così tutti i vantaggi della connessione LTE.

Il servizio VoLTE è incluso gratuitamente in tutti i profili tariffari: chiamate in alta definizione, isolate dai rumori circostanti e ad alta reattività nella risposta, che sfruttano la velocità massima di 60Mbps in download e quella di 30Mbps in upload per offrire un servizio di telefonia di rango superiore. Il VoLTE è già disponibile su iPhone (iOS 15.4.1 o superiore) e sarà presto abilitato anche in ambito Android (in primis su smartphone Samsung, Xiaomi e Oppo).

Ehiweb lancia le SIM oltre l’ostacolo

Dopo l’esordio di successo (oltre 300 SIM in sole 3 settimane attraverso la sola rete di clienti già propria del provider), Ehiweb Mobile già guarda al 2023 con l’attivazione imminente del 5G e nuove tariffe già allo studio. Così Simona di Bartolo, Responsabile Customer Care Ehiweb Mobile:

Neanche un mese fa abbiamo anticipato al pubblico la prima evoluzione tecnologica che ci avrebbe portato nel futuro della telefonia mobile: il VoLTE è la nostra prima promessa mantenuta. Da noi c’è sempre molto fermento, le sfide del 5G e delle eSIM sono un impegno che siamo contenti di prendere con tutti i nostri clienti, con le persone e le aziende che in futuro vorranno metterci alla prova, provare il valore di un customer care differente, e darci fiducia.

Ehiweb, da sempre impegnato sulla connettività a banda larga, porta così i propri valori su un campo collaterale nel quale è possibile aprire a importanti sinergie a disposizione dei propri clienti. L’obiettivo è quello di sfruttare le potenzialità delle linee mobile per ampliare la gamma dei servizi accessibili, tenendo sempre e comunque qualità e assistenza al centro del villaggio.

C’è una nuova opzione, insomma, a disposizione di tutti gli italiani. Non è un nome nuovo, ma è anzi la nuova espressione di un provider ampiamente conosciuto e consolidato, da sempre sinonimo di qualità e focalizzato sulla realizzazione di una esperienza utente all’insegna del contatto diretto tra le parti, della trasparenza del servizio e della qualità complessiva del servizio erogato. Ehiweb Mobile è tutto da scoprire, ma i primi passi hanno già lasciato il segno.