El Salvador acquisterà Bitcoin anche dopo l'accordo con l'FMI

El Salvador ha recentemente raggiunto un accordo con il Fondo Monetario Internazionale (FMI), ma questo non fermerà il suo piano di acquisto di Bitcoin. Questo è quanto emerge dalle recenti dichiarazioni ufficiali che fanno pensare addirittura a un’accelerazione nel mercato delle criptovalute per il paese centroamericano.

L’accordo con l’FMI è finalizzato a un finanziamento da 1,4 miliardi di dollari. Si tratta di un prestito ancora in attesa di approvazione da parte del consiglio esecutivo del Fondo Monetario Internazionale. Una volta confermato prevederebbe alcune modifiche alle politiche pro-crypto del paese guidato da Bukele:

l’ accettazione di BTC in El Salvador da parte del settore privato deve diventare volontaria ;

di in da parte del deve diventare ; il coinvolgimento del settore pubblico in attività e transazioni legate alla criptovaluta sarà limitato ;

del in attività e transazioni legate alla criptovaluta sarà ; i pagamenti delle tasse dovranno essere accettati solo in dollari statunitensi.

El Salvador: cosa succederà al Bitcoin

Stacy Herbert, direttrice dell’Ufficio Nazionale Bitcoin di El Salvador, ha dichiarato: “El Salvador continuerà ad acquistare BTC (possibilmente a un ritmo accelerato) per la sua Riserva Strategica di Bitcoin“. Nondimeno, il governo ha annunciato che il wallet statale Chivo sarà venduto o dismesso.

Tuttavia, nonostante l’accordo, il paese manterrà la prima criptovaluta al mondo per capitalizzazione come valuta a corso legale insieme al dollaro USA. Al momento El Salvador detiene 5969 Bitcoin, per un valore corrispettivo di circa 582 milioni di dollari. Si continuerà ad accumulare BTC nelle riserve strategiche del paese, potenzialmente aumentando il ritmo degli acquisti stando alle dichiarazioni.

Educazione e sviluppo crypto

Il governo salvadoregno sta portando avanti diverse iniziative da quando il Bitcoin è diventato valuta a corso legale in El Salvador. Lo dimostrano i vari progetti e le decisioni attuate o che verranno implementate con:

l’introduzione di libri di testo su Bitcoin per gli studenti entro gennaio 2025 già a partire dalla scuola primaria;

per gli studenti entro gennaio 2025 già a partire dalla scuola primaria; programmi di formazione per sviluppatori e corsi nelle scuole superiori;

e corsi nelle scuole superiori; un programma di certificazione per formare 80 mila dipendenti pubblici.

Nonostante le preoccupazioni espresse dal Fondo Monetario Internazionale, l’amministrazione del presidente Nayib Bukele sembra determinata a mantenere El Salvador all’avanguardia nell’adozione delle criptovalute e di Bitcoin.