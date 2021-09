El Salvador: Chivo ha più clienti che non le banche

Le parole usate dal presidente di El Salvador, Nayib Bukele, sono altisonanti e perfettamente contestualizzate in quella sfida economica e politica in cui il progetto Bitcoin va ad insinuarsi:

Ovviamente i confronti tra wallet e banche sono totalmente insostenibili, soprattutto alla luce di una legge che di fatto ha reso Chivo un wallet obbligatorio per poter scambiare Bitcoin e poter così effettuare e ricevere pagamenti con la nuova moneta corrente del Paese. Ma queste considerazioni contano solo fino ad un certo punto, perché quel che il Presidente vuol mettere in risalto è proprio l'aspetto numerico: se un terzo del Paese può farlo, possono farlo tutti.

1,6 milioni di cittadini il 20 settembre scorso, 2,1 il 25 settembre: entro fine mese saranno oltre 3 milioni i cittadini con un portafoglio Chivo aperto. Un passaggio scontato alla luce delle novità normative del Paese, ma un passaggio fondamentale: quello che per qualcuno è un obbligo a cui ottemperare, per altri rappresenta il rischio più grave per una piccola nazione con un'economia estremamente fragile. Le cadute del Bitcoin nei giorni scorsi hanno fatto tremare i polsi ai cittadini (già sul piede di guerra con il Governo da tempo), ma il valore ha tenuto e El Salvador ha acquistato ulteriori Bitcoinper mediare il valore e proseguire nella direzione dell'imposizione della criptovaluta.

2.1 million Salvadorans are ACTIVELY USING @chivowallet (not downloads).

Chivo is not a bank, but in less than 3 weeks, it now has more users than any bank in El Salvador and is moving fast to have more users that ALL BANKS IN EL SALVADOR combined.

This is wild!#Bitcoin🇸🇻

— Nayib Bukele 🇸🇻 (@nayibbukele) September 25, 2021