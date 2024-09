Elden Ring per PS5 a soli 29€ è uno SCONTO EPICO (-57%)

È appena crollato al suo prezzo minimo storico uno dei migliori titoli dell’attuale generazione videoludica: Elden Ring. Capolavoro di stampo action-RPG sviluppato da FromSoftware, è stato creato in collaborazione con George R. R. Martin e le sue influenze si vedono tutte. Approfitta dello sconto del 57% sul prezzo di listino e acquista la versione PS5 a soli 29,90 euro. Attenzione: è un’offerta a tempo, scadrà presto.

Prezzo minimo storico per Elden Ring su PS5

Un gameplay profondo e impegnativo, unitamente a un comparto grafico eccellente, dà vita a un’esperienza da vivere, un’avventura in cui svelare i misteri che si celano dietro il potere dell’Anello Ancestrale. Lungo il cammino si incontreranno avversari dotati di storie e di personalità affascinanti, ciascuno unico, muovendosi senza soluzione di continuità tra distese immense e angusti dedali sotterranei, attraverso scenari mozzafiato (lo screenshot qui sotto ne mostra un esempio), a piedi o in sella a un destriero. Trovi tutte le altre informazioni nella scheda del gioco.

Al prezzo stracciato di soli 29,90 euro, Elden Ring in versione PS5 è un’occasione imperdibile per chi non ha ancora avuto modo di provarlo. Lo sconto del 57% rispetto al listino è applicato in automatico: non c’è bisogno di attivare coupon né di applicare codici promozionali. Il voto medio assegnato da centinaia di recensioni sull’e-commerce sfiora il perfect score: 4,7 stelle su 5.

Il gioco è venduto e spedito direttamente da Amazon nella sua versione in copia fisica, con la consegna gratuita riservata agli abbonati Prime. Ti invitiamo a verificare le tempistiche della spedizione nella pagina dedicata: non fatichiamo a immaginare possa andare a ruba. Infine, ti segnaliamo che si tratta di un’offerta a tempo, valida solo per poco.