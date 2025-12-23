elementary OS 8.1 in download: una valida alternativa a Windows

Tra le distribuzioni Linux che abbiamo segnalato a chi nei mesi scorsi si è messo alla ricerca di un’alternativa valida a Windows 10 c’è anche elementary OS, aggiornato oggi alla versione 8.1 (stable). Semplice da utilizzare anche per i neofiti e molto curato nei dettagli, integra l’ambiente desktop Pantheon ed è basato su Ubuntu 24.04.3 LTS con kernel 6.14.

elementary OS 8.1 è disponibile per il download

Tra le novità più importanti c’è quella che rende Secure Session (Wayland) lo standard, dopo la sua introduzione con la 8.0, con la possibilità di passare comunque in qualsiasi momento a Classic Session (X11). A questo si aggiungono una serie di cambiamenti a livello di interfaccia, soprattutto per quanto riguarda il dock e le app eseguite in multitasking, un miglioramento generale nella resa delle animazioni, ritocchi allo store Flathub per il download dei software, una gestione evoluta degli aggiornamenti, accorgimenti per l’accessibilità e un’ottimizzazione delle notifiche. Tutti i dettagli sono riportati sul blog ufficiale (raggiungibile tramite il link a fondo articolo).

Ci sono anche due nuove applicazioni di default. La prima è Monitor, come si può intuire dal nome un monitor di sistema. La seconda si chiama invece Maps e, sorpresa delle sorprese, offre l’accesso a un servizio di mappe. Il team del progetto afferma inoltre di essere intervenuto su oltre 1.100 problemi con fix dedicati.

Per il download di elementary OS 8.1 è possibile far riferimento al sito ufficiale. L’immagine ISO è proposta a pagamento, ma è possibile procedere anche a costo 0.

La release riceverà aggiornamenti mensili con funzionalità aggiuntive, correzione dei bug individuati nel codice e patch di sicurezza. Di seguito i requisiti di sistema, l’installazione richiede un’unità USB da almeno 4 GB.