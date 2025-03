L'elenco aggiornato dei numeri spam che diffondono truffe telefoniche

Oggigiorno milioni di italiani devono fare i conti con tantissimi pericoli. Tra questi ci sono le chiamate ad ogni ora del giorno e, praticamente, tutti i giorni di call center o pericolosi truffatori. Può quindi tornare utile un elenco aggiornato dei numeri spam, segnalati per truffe telefoniche e telemarketing selvaggio.

Il telemarketing selvaggio e le truffe telefoniche anche se fanno parte del mondo delle chiamate indesiderate, sono due fenomeni distinti. Ciò che li accomuna sono il fastidio che causano e i possibili rischi per chi risponde alla chiamata in arrivo o richiama.

Con il telemarketing selvaggio si intendono tutte quelle pratiche aggressive e al limite della legalità da parte di operatori call centr che cercano in tutti modi di convincere l’utente a concludere un contratto. Possono cercare di raggiungere la vendita di prodotti e servizi attraverso pratiche che violano principi etici e che sfruttano mezzi illeciti.

Le truffe telefoniche sono attività criminali che hanno l’obiettivo di ingannare le vittime. I due obiettivi principali sono il furto di identità e di denaro. Proprio per questo è molto utile avere un elenco aggiornato di numeri spam collegati a truffe telefoniche e telemarketing selvaggio. Puoi con pazienza registrarli tutti tra i numeri bloccati del tuo smartphone.

Numeri spam segnalati per truffe telefoniche e telemarketing selvaggio

Vediamo quindi l’elenco dei numeri di telefono spam, segnalati per truffe telefoniche e telemarketing selvaggio, dai quali è meglio stare lontani. Il consiglio è quello di non rispondere mai, bloccarli segnalandoli come numeri indesiderati, e non richiamarli mai. Ecco la lista completa.

+375 602605281

+371 27913091

+371 78565072

+563 22553736

+370 52529259

+255 901130460

+39 02 692927527

+39 02 22198700

+39 0280887028

+39 0280887589

+39 02 80886927

+39 02 80886927

A questi numeri telefonici si aggiungono anche i prefissi segnalati perché sfruttati per diffondere la truffa telefonica dello squillo, detta anche truffa Wangiri. In questo caso non si tratta di numerazioni telefoniche specifiche, ma semplicemente di prefissi. Il consiglio, se non aspetti una chiamata da parenti che vivono all’estero, è di non richiamare mai numeri con questi prefissi internazionali.