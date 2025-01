Elimina i tuoi dati personali dal web con il nuovo servizio Incogni

Nel corso degli anni i dati personali sono diventati il nuovo oro nero per le aziende. Maggiori sono le informazioni note, più alte saranno le possibilità di raggiungere una determinata persona con il prodotto o servizio giusto.

Tutto questo però spesso e volentieri si traduce in un’esperienza negativa per l’utente, portando il telemarketing ad un livello esasperante. In questi casi, la soluzione migliore è eliminare i dati personali dal web, togliendo così il propellente principale alle aziende responsabili delle chiamate indesiderate a tutte le ore del giorno.

Per riuscirci, il rimedio più efficace attualmente disponibile sul mercato è Incogni, un tool progettato dal team di Surfshark (noto fornitore VPN) che agisce alla radice del problema rimuovendo le informazioni personali dei suoi utenti presenti nei database dei cosiddetti data-broker, aziende nate al solo scopo di raccogliere, conservare e vendere i dati personali ceduti inconsapevolmente dalle persone durante la navigazione in Internet.

Grazie alla nuova offerta, è possibile attivare un anno di Incogni a 6,99 euro al mese, beneficiando del 50% di sconto rispetto al prezzo di listino. Scegliendo il piano annuale, si può contare anche su una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Come eliminare i dati personali dal web con Incogni

Il funzionamento di Incogni è semplice. Dopo l’iscrizione al servizio, si concede a Incogni l’autorizzazione a richiedere la rimozione dei dati personali presenti nei database dei broker di dati in suo possesso.

Fatto questo, non appena viene trovata una corrispondenza tra le informazioni dell’utente e i dati presenti all’interno dei database, il tool automatico progettato da Surfshark richiede la loro eliminazione. Nelle settimane e nei mesi seguenti, Incogni continua a monitorare la situazione, assicurandosi che i dati rimossi non vengano poi riacquisiti.

I dettagli completi del funzionamento del servizio sono disponibili sul sito ufficiale di Incogni.