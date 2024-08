Elimina i tuoi dati personali dal web con il servizio Incogni

Se durante il giorno si ricevono numerose chiamate indesiderate e messaggi via e-mail o WhatsApp da identità sconosciute, la causa è da attribuire principalmente alla cessione involontaria dei propri dati personali. Involontaria perché spesso e volentieri si finisce per cedere i propri dati accettando i termini di un prodotto o un servizio sul web, oppure si risponde in maniera affermativa quando un sito chiede di accettare o meno i cookie per continuare la navigazione.

E se per cedere i dati personali basta una frazione di secondo, per rimuoverli dal web può essere un’impresa. A meno che non ci si affidi a un tool come Incogni, il migliore della sua categoria. Tra le altre cose, in questi giorni è in offerta a metà prezzo, grazie al 50% di sconto applicato sul prezzo di listino per una licenza valida 12 mesi.

Come eliminare i propri dati personali dal web con Incogni

Una volta che ci si iscrive al servizio Incogni, occorre indicare i dati personali che si vogliono rimuovere definitivamente da Internet, in modo da non ricevere più chiamate e messaggi spam a tutte le ore del giorno.

Il passaggio successivo vede Incogni interrogare i numerosi broker di dati presenti nel suo elenco, chiedendo la rimozione di questi dati dai loro database. Se non li conosci, i broker di dati sono entità nate allo scopo di raccogliere le informazioni personali cedute in maniera involontaria dagli utenti, per poi rivenderle a società di terze parti.

Dopo aver ottenuto la rimozione, la piattaforma Incogni provvede a eseguire verifiche periodiche anche nelle settimane o nei mesi successivi. Un servizio che nessun altro software analogo fa, ma che invece rappresenta un elemento fondamentale nella buona riuscita dell’operazione.

Puoi beneficiare del 50% di sconto su un anno di Incogni tramite questa pagina del sito ufficiale.