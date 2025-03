Elimina le chiamate dei call center con Incogni: ora in sconto del 55%

Le chiamate promozionali dei call center possono diventare una vera e propria seccatura, dal momento che interrompono le giornate con offerte non richieste e insistenze commerciali. Con Incogni, puoi dire basta ai call center e alle chiamate indesiderate in modo semplice ed efficace. Questo strumento, pensato per proteggere la tua privacy, contatta direttamente i data broker che hanno accesso ai tuoi dati personali e ne richiede la cancellazione, impedendo che vengano venduti o condivisi con terze parti.

Oggi puoi attivare il piano annuale con uno sconto del 55%, pagando 6,29€ al mese invece del prezzo standard.

Come funziona Incogni

Incogni agisce in automatico per ridurre la diffusione dei tuoi dati personali:

Analizza quali aziende e broker di dati hanno archiviato le tue informazioni;

hanno archiviato le tue informazioni; Invia richieste di eliminazione ai database che le utilizzano per fini commerciali;

ai database che le utilizzano per fini commerciali; Monitora nel tempo la presenza dei tuoi dati e interviene con richieste di rimozione periodiche.

Dopo l’attivazione, potrai controllare direttamente lo stato delle richieste e verificare quante aziende hanno eliminato le tue informazioni.

Oltre a bloccare le chiamate promozionali, Incogni offre una protezione più ampia della privacy digitale. Le tue informazioni personali non verranno più condivise senza il tuo consenso: i tuoi dati non saranno più utilizzati per annunci mirati o email indesiderate. Così il rischio di truffe e furti di identità sarà notevolmente ridotto.

Non permettere che i tuoi dati personali siano sfruttati senza il tuo consenso. Attiva subito questo tool con il 55% di sconto, a 6,29€ al mese: basta andare sul sito di Incogni e inserire il codice SWITCHON durante l’acquisto. Con pochi clic puoi eliminare le chiamate indesiderate e navigare con maggiore tranquillità.