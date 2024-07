Elimina le chiamate spam dalla tua routine con questo servizio incredibile

Le chiamate spam sono un fastidio per la nostra quotidianità. Le robocall, ossia le telefonate automatiche che ti colgono alla sprovvista mentre stai cercando disperatamente di ritrovare il telecomando del divano, sono l’aspetto peggiore. Orchestrate da software, sono un bombardamento continuo ogni giorno, con messaggi registrati che cercano subdolamente di venderti qualcosa o, peggio, di truffarti.

Chi c’è dietro questo incubo? Le aziende che le gestiscono sono a caccia di dati personali. Rastrellano Internet alla ricerca del tuo numero di telefono e, contro il tuo volere, lo usano per riempirti di messaggi indesiderati. Per evitarlo, è fondamentale eliminare i tuoi dati dalla rete, inclusi i numeri di telefono disseminati senza il tuo consenso. Come? Usando Incogni.

Come cancellare i tuoi dati e liberarti delle chiamate spam

Ecco che entra in gioco Incogni, il paladino della privacy. Questo strumento ti aiuta a dire addio alle scocciature delle robocall. In che modo? Incogni si occupa di cancellare automaticamente i tuoi dati personali, contattando direttamente i famigerati data broker, ossia le aziende che raccolgono e vendono le informazioni a terzi per attività di marketing.

Certo, Incogni non lavora gratis. Il suo abbonamento mensile costa 13,98 euro, ma se opti per l’annuale, pagherai solo 6,99 euro al mese. La quota annuale complessiva è di 83,88 euro più IVA, con un intero mese di garanzia per il rimborso integrale.

Ma come opera esattamente Incogni? Dopo aver autorizzato il tool, Incogni inizia a spedire richieste di cancellazione ai data broker come. Ti aggiorna costantemente con report periodici sullo stato delle operazioni. Alla fine tornerai padrone della tua privacy. Quindi, sottoscrivi subito l’abbonamento a Incogni e liberati delle chiamate spam una volta per tutte!