Elon Musk attacca Wikipedia e invita a non finanziarla

Elon Musk non ha mai amato Wikipedia, che ha attaccato più volte negli ultimi anni, mettendo addirittura in discussione l’utilizzo dei fondi dell’enciclopedia. Proprio il mese scorso ha invitato i suoi sostenitori a smettere di finanziare una piattaforma che considerava “woke”, dandole il soprannome di “Wokopedia”. E questa settimana è di nuovo in guerra con l’enciclopedia online più conosciuta al mondo.

Elon Musk si scaglia nuovamente contro Wikipedia

Elon Musk è stato ancora una volta sotto i riflettori all’inizio del mandato di Donald Trump. Per due volte ha salutato la folla in un modo che ad alcuni ha ricordato un saluto nazista.

Una storia raccontata in questi termini sulla sua pagina di Wikipedia, e che Elon Musk non ha apprezzato. Ha accusato l’enciclopedia di fare da eco per i media mainstream e quindi, a suo parere, altrettanto di parte. In un altro messaggio su X, ha dichiarato: “Smettiamo di finanziare Wikipedia finché l’equilibrio non sarà ristabilito!”.

Since legacy media propaganda is considered a “valid” source by Wikipedia, it naturally simply becomes an extension of legacy media propaganda! https://t.co/lwQlM51FRX — Elon Musk (@elonmusk) January 21, 2025

Jimmy Wales non ci sta e contrattacca

Ma questa volta il suo messaggio non è rimasto senza risposta. Il co-fondatore di Wikipedia Jimmy Wales ha risposto direttamente su X.

“C’è qualcosa che consideri impreciso in questa descrizione? È vero che hai fatto il gesto (due volte) e che le persone lo hanno paragonato a un saluto nazista (molte persone) ed è vero che hai negato che avesse un significato. Questa non è propaganda dei media mainstream. Questi sono fatti. Tutti i fatti”, ha detto.

I think Elon is unhappy that Wikipedia is not for sale. I hope his campaign to defund us results in lots of donations from people who care about the truth. If Elon wanted to help, he'd be encouraging kind and thoughtful intellectual people he agrees with to engage.… https://t.co/qZ8TJ08V3L — Jimmy Wales (@jimmy_wales) January 21, 2025

In modo scherzoso, ha poi aggiunto: “Credo che Elon sia scontento del fatto che Wikipedia non sia in vendita“.