Elon Musk non voleva sostituire Tim Cook

Elon Musk voleva prendere il posto di Tim Cook, in seguito alla possibile acquisizione di Tesla da parte di Apple. Questa ipotesi è riportata nel libro “Power Play: Tesla, Elon Musk, and the Bet of the Century” scritto dal giornalista del Wall Street Journal Tim Higgins. Musk ha tuttavia negato di aver discusso dell'argomento con Cook.

Secondo le fonti di Higgins, il desiderio di Musk sarebbe stato comunicato a Cook nel corso di una conversazione telefonica avvenuta nel 2016. Nel libro è scritto che Cook aveva proposto l'acquisizione di Tesla (da diversi mesi girano voci sulla Apple Car). Musk aveva accettato a patto di essere nominato CEO di Apple. Higgins scrive che Cook l'ha mandato a quel paese.

Sia Apple che il CEO di Tesla hanno dichiarato che quella conversazione non è mai avvenuta. Musk ha però confermato di aver contattato Cook nel 2017 per proporre la vendita di Tesla, ma il CEO di Apple ha rifiutarlo l'incontro.

Cook & I have never spoken or written to each other ever.

There was a point where I requested to meet with Cook to talk about Apple buying Tesla. There were no conditions of acquisition proposed whatsoever.

He refused to meet. Tesla was worth about 6% of today’s value.

— Elon Musk (@elonmusk) July 30, 2021