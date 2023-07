Elon Musk rende la modalità scura default su X

Da quando Elon Musk è diventato CEO di Twitter abbiamo visto una vasta serie di modifiche giungere sul social network, anche nonostante le critiche da parte del pubblico. Il recente cambio di logo da Twitter a X e il rebranding completo del servizio è l’ultima delle decisioni impopolari prese dal patron di Tesla e SpaceX. Ancora più discutibile però, agli occhi degli utenti, è la presunta, imminente sostituzione della modalità chiara con la modalità scura come tono predefinito per la piattaforma.

A parlarne è stato lo stesso multimiliardario di origine sudafricana, il quale ha espresso il suo parere ripetutamente su X. Elon Musk si è dimostrato un appassionato sostenitore della modalità scura o Dark Mode, che presto diventerà la soluzione predefinita del social. Alla pubblicazione di questo post il pubblico ha risposto con non poca rabbia e noia, richiedendo la permanenza della modalità chiara.

A lot of people have asked to keep light mode, so we will, but the default will be dark and dim will be deleted

— Elon Musk (@elonmusk) July 28, 2023