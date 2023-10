Elon Musk e Ryan Gosling: le celebrità preferite dagli hacker

Chi utilizza Instagram o i social network in generale si sarà probabilmente imbattuto in account falsi che si spacciano per influencer famosi, offrendo ai loro follower iPhone e altri prodotti di valore. Questa pratica è diffusa e non si limita solo agli influencer, ma coinvolge un po’ tutte le celebrità. Nel settore delle criptovalute, ad esempio, sono frequenti le truffe in cui gli imbroglioni si fingono Elon Musk.

McAfee pubblica ogni anno la classifica delle 10 celebrità più usate dagli hacker per attirare le vittime in truffe online. Il miliardario Elon Musk, molto popolare nel mondo delle criptovalute, è tra i più sfruttati, ma non è al primo posto. Questa posizione spetta all’attore Ryan Gosling, che ha fatto parlare di sé per il suo ruolo nel film Barbie. Nella lista figurano anche altri attori e attrici che hanno partecipato al film.

Elon Musk e le altre celebrità usate dagli hacker per rubare i dati

Ecco le 10 celebrità più utilizzate dagli hacker nelle truffe online nel 2023:

Ryan Gosling

Emily Blunt

Jennifer Lopez

Zendaya

Kevin Costner

Elon Musk

Al Roker

Margot Robbie

Bad Bunny

America Ferrera

Ben 3 attori e attrici della classifica hanno interpretato Barbie: Ryan Gosling, Margot Robbie e America Ferrera. Anche Emily Blunt, protagonista di Oppenheimer, un altro blockbuster estivo, è presente nella top list. Il clamore suscitato dai due film aveva già spinto gli hacker a organizzare truffe online.

McAfee spiega che il 2023 è stato un anno caratterizzato da un aumento dei deepfake che hanno imitato le celebrità menzionate. “L’intelligenza artificiale ha permesso ai criminali informatici di creare truffe molto sofisticate e di larga portata con questi strumenti”, afferma Steve Grobman, CTO di McAfee. “Per tutelare la sicurezza degli internauti e salvaguardare la loro privacy e identità, i consumatori devono essere attenti e riflettere bene prima di cliccare su qualsiasi link o contenuto che coinvolge le celebrità“.

Per prevenire le truffe online legate alle celebrità, il rapporto di McAfee fornisce alcuni consigli pratici da seguire. Innanzitutto, bisogna verificare le fonti delle notizie, dei video e dei contenuti che riguardano le celebrità, controllando se provengono da siti affidabili e ufficiali. Inoltre, bisogna usare un software antivirus aggiornato e sicuro, che possa rilevare e bloccare eventuali minacce informatiche. Infine, bisogna evitare di condividere informazioni personali o finanziarie online, soprattutto se richieste da account sospetti o falsi che si spacciano per celebrità. Seguendo questi semplici passi, si può navigare in rete con maggiore serenità.