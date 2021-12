Elon Musk: per TIME è Person of the Year

Il numero uno di Tesla e SpaceX è stato eletto Person of the Year da TIME: è di Elon Musk il volto sulla copertina del settimanale, a conclusione di un 2021 che ha visto il magnate protagonista su più fronti, da quello legato alla mobilità all'esplorazione spaziale, ma anche nel territorio delle criptovalute solo per fare alcuni esempi.

TIME: Elon Musk è Person of the Year

L'uomo più ricco al mondo (sebbene il primato sia continuamente conteso da un certo Jeff Bezos), forse pronto a mollare tutto per diventare un influencer a tempo pieno, ottiene il riconoscimento attribuito lo scorso anno alla coppia formata da Joe Biden e Kamala Harris. Nel 2019 toccò invece all'attivista Greta Thunberg.

Qui sotto l'intervista realizzata presso Starbase (Texas) per l'occasione e appena pubblicata dal settimanale, in cui si affronta anche questioni legate alla vita privata, in particolare alla separazione dalla ormai ex compagna Grimes da cui un anno e mezzo fa ha avuto il figlio X Æ A-Xii (sì, il nome è proprio questo).

Con tutta probabilità, Musk non cancellerà ogni suo progetto imprenditoriale per dedicarsi ai 66,2 milioni di follower su Twitter (nonostante chicche come quella allegata qui sotto promettano bene).

Sono così felice che la Formula 1 abbia iniziato a utilizzare i sottotitoli.

A fine settembre è intervenuto in collegamento da remoto all'evento Italian Tech Week, condividendo la propria visione in merito all'idea di portare il genere umano su Marte e alla soluzione più efficace per uscire dall'attuale crisi dei chip.