Elon Musk vuole correggere le note della collettività

Elon Musk ha spesso affermato che le note della collettività sono lo strumento migliore per la moderazione dei contenuti. Ieri sera ha cambiato idea, annunciando che verranno introdotte modifiche per migliorare la funzionalità. Quasi contemporaneamente, Meta ha avviato i test delle sue Community Notes negli Stati Uniti.

Le note della collettività sono una funzionalità di fact-ckecking crowdsourced. Invece di fare affidamento ad organizzazione esterne, X permette agli stessi utenti (collaboratori) di aggiungere informazioni contestuali a post potenzialmente fuorvianti. Se un numero sufficiente di collaboratori con diversi punti di vista valuta utile una nota, questa verrà mostrata pubblicamente sotto al post.

La Commissione europea ha avviato un’indagine a dicembre 2023 per valutare l’efficacia delle note della collettività e il rispetto del Digital Services Act. Elon Musk ha spesso difeso la scelta di usare questa funzionalità perché garantisce una maggiore libertà di espressione.

Ieri sera ha comunicato che devono essere “corrette” perché sono manipolate da governi e media tradizionali.

Unfortunately, @CommunityNotes is increasingly being gamed by governments & legacy media.

Working to fix this …

It should be utterly obvious that a Zelensky-controlled poll about his OWN approval is not credible!!

If Zelensky was actually loved by the people of Ukraine, he… https://t.co/gy0NjtPwiq

— Elon Musk (@elonmusk) February 20, 2025