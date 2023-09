Emoji 15.1 in arrivo: nuova lista confermata da Unicode Consortium

Lo scorso luglio 2023 abbiamo visto, in occasione del World Emoji Day 2023, la presentazione da parte di Emojipedia di alcuni esempi di faccine e simboli possibilmente in arrivo su tutti gli smartphone grazie all’Unicode Consortium. Ebbene, l’approvazione della lista Emoji 15.1 è finalmente avvenuta e ora possiamo osservare alcune delle nuove emoji che appariranno sui nostri dispositivi mobili.

Emoji 15.1 ufficiale, ma non ci sono tante novità

Sorprendentemente, al contrario di quanto visto negli anni precedenti a fine 2023 non assisteremo all’aggiunta di molte soluzioni inedite alla formazione attuale. Anzi, si tratta quasi esclusivamente delle emoji già viste nel pieno dell’estate: troviamo una testa che scuote orizzontalmente, una testa che scuote verticalmente, una fenice, un lime, un fungo marrone e una catena spezzata, oltre ad emoji di persone che corrono, camminano, che pregano o che denotano diverse dimensioni della famiglia.

Unicode Version 15.1 will include 118 new RGI #emoji ZWJ sequences, 108 of which are directional variants of existing emoji, and are expected to start showing up on 📱s, 💻s, and other platforms sometime early next year → https://t.co/ooTcjrayiF #絵文字 #Unicode15_1 pic.twitter.com/b2OgM5StR1 — The Unicode Consortium (@unicode) September 6, 2023

L’elenco non è molto lungo: ma si parla di un totale di 118 nuove emoji, 108 delle quali costituiscono varianti di soluzioni già esistenti o in arrivo, per considerare tutti i gender e tutte le tonalità della pelle, per promuovere l’inclusività.

Con Emoji 15.1, spiega Emojipedia, Unicode ha approvato un totale di 3.782 emoji. Il dettaglio che stupisce più di tutti è che Unicode 15.1 è il primo aggiornamento allo standard che non include alcun nuovo carattere per faccine e simboli sin da Unicode 12.1, update rilasciato nel mese di maggio 2019. Per la scrittura, invece, Unicode 15.1 aggiunge 627 caratteri, tra cui ben 622 ideogrammi unificati CJK per la scrittura in giapponese, cinese e coreano.